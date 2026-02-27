Bingöl-Erzurum kara yolu kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı. Bingöl Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-28 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 08.40 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

