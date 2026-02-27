Canlı
        Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

        Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

        Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Ortaçanak köyünde solunum sorunu yaşayan 48 yaşındaki A.B'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye paletli araçla ulaştı.

        İlk müdahalesi yapılan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

