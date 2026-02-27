Bingöl'de yolu kardan kapanan köydeki hastayı UMKE hastaneye ulaştırdı

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Ortaçanak köyünde solunum sorunu yaşayan 48 yaşındaki A.B'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine UMKE ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan bölgeye paletli araçla ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Bingöl Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

