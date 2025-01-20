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        Bingöl'de NİYEP protokolü imzalandı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:44
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        Bingöl'de NİYEP protokolü imzalandı
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        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolü imzalandı.

        Bingöl TSO'dan yapılan açıklamada, İŞKUR Bingöl İl Müdürlüğü ile NİYEP protokolü imzalandığı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yetiştirmeyi hedefleyen programın devlet teşvikli mesleki eğitim ve işbaşı eğitim fırsatları sunduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman, protokolle işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin kendi işletmelerinde yetiştirileceğini belirterek, "Program süresince kursiyerlere günlük ücretler, genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası sağlanacak. Başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilecektir." ifadesini kullandı.

        TSO Başkanı Kadir Çintay da NİYEP'in, işletmelerde nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak ve işsiz vatandaşlara yeni fırsatlar sunacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Çintay, programın hayata geçmesini sağlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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