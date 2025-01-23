Konutta alım iştahı zirvede
TÜİK'in açıkladığı ocak ayına dair Tüketici Güven Endeksi verilerine göre; ankete katılanların 'Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali' tarihi zirveyi gördü. Endeks, ilk kez 13'ün üzerine çıktı. Veri, konut satışlarındaki yüksek rakamların devam edeceğine işaret etti
TÜİK, ocak ayına dair Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Tüketicilere yapılan anket sonuçlarına göre ortaya çıkan Tüketici Eğilimine İlişkin Endeksler ve Aylık Değişim Oranları verilerinde konut alım iştahı öne çıktı.
Ocak ayında tüketici güven endeksi önceki aya göre gerilerken, 'Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşa ettirme ihtimali' üst üste 2 ay yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Endeks, tarihinde ilk kez 13'ün üzerine çıkarak 13,4'e yükseldi.
Tüketicilerin konut alımındaki iştaha işaret eden veri, daha önce 2024'ün 10 ve 12. aylarında, 2014'ün 5. ayında ve 2013'ün 7. ayında 12'nin üzerine çıkmıştı.
FAİZ İNDİRİMİYLE BERABER YÜKSELİŞ
TCMB'nin 2024 Aralık ayında Şubat 2023'ten beri ilk kez faiz indirimine gitmesi ve indirimlerin devam edeceği beklentisi endeksteki yükselişte etkili oldu.
Konut satışları, 2024'ü iyi bir tabloyla kapattı. Satışlar, 2023'e göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Sektör temsilcileri, 2025 yılında rekor gelebileceğini belirtti.