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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Kartalkaya'dan sonra dedeye gideceklermiş! Ailenin son tatili | Son dakika haberleri

        Yarın dedelerine gideceklerdi... Bugün toprağa verilecekler... Bir ailenin son tatili!

        Kartalkaya'da çıkan otel yangınında çocukları 7 yaşındaki Mavi ve 9 yaşındaki Doğa ile birlikte hayatını kaybeden 41 yaşındaki baba Mert ve 40 yaşındaki anne Duygu Doğan'ın, yarın, dedelerini ziyaret etmek için Adana'ya gelmeyi planladıkları belirtildi. Doğan ailesi bugün toprağa verilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 10:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:48
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        Kartalkaya'dan sonra dedelerine gideceklermiş! Bir ailenin son tatili!
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        Türkiye'yi gözyaşına boğan, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının acısı bitmek bilmezken, yürek yakan detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

        4 KİŞİLİK AİLE TATİLE GİTTİ

        İstanbul'dan kar tatili için Doğan ailesi, anne, baba ve 2 çocuğuyla Kartalkaya'ya gitti ama bu 4 kişilik ailenin son tatili oldu.

        DHA'daki habere göre Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan (51), yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu (40), çocukları Mavi (7) ve Doğa Doğan (9) ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gitti.

        BABAEVİNE TAZİYE ÇADIRI KURULDU

        Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan.
        Mert Doğan'ın babası Uğurtan Doğan.

        Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında, Doğan ailesi de yaşamlarını yitirdi. Duygu Doğan'ın, Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki baba evine taziye çadırı kuruldu.

        TORUNLARI DEDELERİNİ ZİYARET EDECEKMİŞ

        Duygu Doğan'ın babası Adnan Aslan.
        Duygu Doğan'ın babası Adnan Aslan.

        Ailelere başsağlığı dileyen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. İstanbul'da yaşayan Doğan ailesinin, 24 Ocak’ta otelden çıkış yapıp, Adana'ya gelmeyi planladıkları öğrenildi.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Doğan çifti ve çocuklarının cenazeleri, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

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