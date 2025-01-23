Prefabrik evde facia! Kağıt toplayıcısı iki kardeş ölü bulundu!

Beşiktaş'ta boş arazideki prefabrik evde ısınmak için mangal sobasında ateş yakıp yatan kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız kardeşler, ölü bulundu. Dumandan zehirlendikleri belirlenen iki kardeşin yattığı yerde polis, bonzai kalıntıları ele geçirdi.

DHA'nın haberine göre olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan A., iddiaya göre gece saatlerinde bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde içtikten sonra ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

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DUMANDAN ZEHİRLENDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Uyuyan 3 arkadaştan Hasan A., sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi uyandırmak istedi. Ancak iki kardeşin hareket etmemesi üzerine Hasan A., sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.

POLİS EVDE BONZAİ KALINTILARI BULDU

Ayrıca ekiplerin evde yaptığı incelemede iki kardeşin yattıkları odada bonzai kalıntıları bulundu. Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan A. ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.