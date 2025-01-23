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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun 11'i... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Lyon maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun 11'i...

        UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor. Peki Fenerbahçe - Lyon mücadelesi saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:14
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        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşılaşacak.

        2

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

        3

        Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

        4

        4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

        Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

        5

        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor.

        Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.

        6

        Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.

        Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

        7

        5 OYUNCU SINIRDA

        Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, bu müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek.

        Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise bu maçta sahada olacak.

        8

        4 MAÇI LYON KAZANDI

        Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

        2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

        İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı.

        Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.

        9

        AVRUPA'DA 281. MAÇ

        UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

        10

        AVRUPA LİGİ'NDE 143. MAÇ

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

        Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

        11

        İşte Mourinho'nun Lyon karşısındaki muhtemel 11'i:

        12

        İrfan Can Eğribayat

        13

        Çağlar Söyüncü

        14

        Alexander Djiku

        15

        Yusuf Akçiçek

        16

        Osayi Samuel

        17

        Sofyan Amrabat

        18

        Fred

        19

        Sebastian Szymanski

        20

        Dusan Tadic

        21

        Edin Dzeko

        22

        Youssef En-Nesyri

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