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        Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:51 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:56
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        Bingöl'de haklarında arama kaydı bulunan 5 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, aranan şüphelilerin yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 21-22 Ocak tarihlerinde çalışma yaptı.

        Ekipler bu kapsamda 5 şüpheliyi yakaladı.

        Aramalarda 95.45 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

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