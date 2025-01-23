Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!

Tunceli'nin Pertek ilçe merkezinde S.K. (33) isimli erkek, sevgilisi S.Ç. (31) ile yakınlaşmalarını kayda aldı. S.K. daha sonra sevgilisini, kızıyla da ilişki yaşamak istediğini, kabul etmemesi halinde görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek tehdit etti.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI DHA'daki habere göre bir süre sonra anne S.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı. REKLAM