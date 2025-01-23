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        Haberler Gündem 3. Sayfa Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde, 12 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen 33 yaşındaki S.K. ile çocuğun annesi 31 yaşındaki S.Ç. tutuklandı. S.Ç.'nin 2 çocuğu Elazığ Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:18
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        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
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        Tunceli'nin Pertek ilçe merkezinde S.K. (33) isimli erkek, sevgilisi S.Ç. (31) ile yakınlaşmalarını kayda aldı. S.K. daha sonra sevgilisini, kızıyla da ilişki yaşamak istediğini, kabul etmemesi halinde görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek tehdit etti.

        İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre bir süre sonra anne S.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı.

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        ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. 'Çocuğa cinsel istismar’, anne S.Ç. de 'Çocuğa cinsel istismara yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İKİ ÇOCUK KORUMAYA ALINDI

        S.Ç.’nin 2 çocuğu Elazığ Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi.

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        #Tunceli
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