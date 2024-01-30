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        Bingöl Karlıova'da soğuk hava etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:05
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        Bingöl Karlıova'da soğuk hava etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

        Karlıova ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

        İlçede etkili olan soğuk hava sonucu nehir ve dereler buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu, ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

        Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen bazı vatandaşlar, akşam kaynar suyu havaya serperek çevrelerindekilere damlaların donuşunu izletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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