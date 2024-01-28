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        Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:04 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:04
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        Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
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        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 75 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Gökdere köyünde rahatsızlanan Hacı Kaya'yı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşarak 75 yaşındaki hastayı Bingöl Devlet Hastanesine götürdü.

        Kaya, ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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