Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizmde 2024 hedeflerini açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "2023 yılı yani geçtiğimiz yıl 54.3 milyar dolar turizm geliri elde ederek, Türkiye yeni bir rekor gerçekleştirdi. 56.7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54.3 milyar dolar toplam gelirle 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, "Ziyaretçi sayısı 2022 yılında, pandemi öncesi rakamlarla 51.4 milyona gelmişti. Bu yıl 56.7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz" dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısı"nda geçen yılın verilerini, bakanlık çalışmalarını değerlendirdi ve turizmde gelecek hedeflerini anlattı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu fuaye alanında gerçekleşen toplantıda konuşan Ersoy, 2022'nin pandemiden çıkış yapılan çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Türkiye pandemi sürecini çok iyi yönettiği için 2022'de turizm sektörü olarak da çok ciddi sıçramalar yakaladığımız, çok başarılı geçirdiğimiz bir sezon oldu. Hatta sektörel bazda baktığımızda dünyada pandemi öncesi rakamları ilk yakalayan ülkeler arasında Türkiye gelmişti." dedi.

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Türkiye'nin bu öngörüyle 2023'e hızlı bir giriş yaptığını ve ocak ayında ciddi sıçramalar kaydedildiğini aktaran Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremler, seçim süreci ve Ortadoğu'da yaşananlar nedeniyle bu yüksek hızda bir gevşeme olduğunu, buna rağmen 2023 yine rekorlara imza atılan bir yıl olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"ZİYARETÇİ SAYISI 2023'TE 56,7 MİLYONA YÜKSELDİ"

Bakan Ersoy, 2022'de 51,4 milyon olan ziyaretçi sayısının yüzde 10 artışla 2023'te 56,7 milyona yükseldiğine işaret ederek, "Ziyaretçi sayılarını ülke bazında incelediğimizde ilk üç ülke arasında birinciliği Rusya Federasyonu 6,3 milyon ziyaretçiyle, ikinciliği çok yakın bir rakamla 6,2 milyonla Almanya'dan ziyaretçiler, üçüncülüğü de 3,8 milyonluk rakamla İngiltere yani Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçiler elde etti." değerlendirmesinde bulundu.

Turistlerin 2022'de 10,3 gece olan ortalama kalış süresinin 2023'te yüzde 5 azalarak 9,8'e gerilediğini ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Seyahat isteğinden vazgeçmiyor turist ama ortalama kalış süresinde azaltmalara gidebiliyor. Yani ne yapıyor? 14 gece kalacaksa 12 gece, 12 gece kalacaksa 10 gece gibi ortalama kalış sayısını azaltıyor ama seyahat isteğinden vazgeçmiyor. Yine Türkiye'ye has bir özellik var, yurt dışı yerleşik Türk vatandaşları yabancı turistteki büyüme hızının altında kaldığı için pasta payı azalıyor. Pasta payı azaldığı zaman da ortalama kalış süresi aşağı iniyor. Yurt dışı yerleşik Türkler 20 gün ve üzeri ortalama konaklama gerçekleştiriyorlar. Yabancılar da 8,5 ile 9,5 gün arasında ortalama kalış sürelerinde gerçekleştirmeler yaptıkları için yabancının payı arttıkça yabancı turistin payı arttıkça ortalama kalış süresinde hafif bir gevşeme oluyor."

REKLAM Turizmde ürün ve destinasyon çeşitliliğe gidildiğine değinen Ersoy, "Hafta sonu şehir kaçamakları, uluslararası etkinlikler, sportif turnuvalar, festivaller gibi kısa süreli konaklamaları içeren ürünleri de piyasaya sürdüğümüz için ve bunların da olumlu sonuçlarıyla turist akışında artış sağladığımız için ortalama kalış süresine etkilerini görüyoruz. Bir de sezonun 12 aya yayılmasının da etkisi var. Deniz, kum, güneşin yanına kış ürünlerini ön plana çıkarttığınız zaman insanlar kışın yaza göre çok daha kısa süreli konaklamalar gerçekleştirdikleri için yani aslında bizim ürün çeşitliği konusunda attığımız olumlu adımların sonuçlarını aldığımız için konaklamalarda bir gevşeme olabilir." diye konuştu. Ersoy, kişi başı gecelik harcamaların 2017 ile 2023 arasında yüzde 53 artışla 65 dolardan 99 dolara yükseldiğini, kişi başı harcamanın ise yüzde 36 artışla 700 dolardan 952 dolara çıktığını, kişi başı gelir değil de kişi başı gecelik gelire endekslenmenin önemini vurguladı. Türkiye'nin 2018'de turizmde bir strateji değişikliğine giderek nicelik kadar niteliğin de ön plana alındığını hatta öncelikli olduğunu ifade eden Ersoy, "Kişi başı gecelik harcaması artan, konaklama dışı harcaması fazla olan turistlere daha fazla konsantre olacağız. Bu politikanın, bu stratejinin olumlu sonuçlarının da rakamlara yansıdığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı. "YENİ BİR REKORLA 60 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFLİYORUZ" Bakan Ersoy, turizm gelirlerinin 2023'te artarak 54,3 milyar dolara yükseldiği bilgisini vererek, "Yani 56,7 milyon ziyaretçi, 99 dolar kişi başı gecelik gelir ve 54,3 milyar dolar toplam gelir ile 2023 turizmde rekor yıl oldu diyebiliriz." dedi.

REKLAM Turizmde 2024 hedeflerine de değinen Ersoy, "2022'de pandemi öncesi rakamlarla 51,4 milyona gelmişti, bu yıl 56,7 milyonla ziyaretçi rekoru kırıldı, önümüzdeki sene 60 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Yine bizim için öncelikli olan kişi başı gecelik harcamalarda 2022'de 89 dolar, geçen yıl 99 dolar gibi bir rekor elde etmiştik, burada da stratejimize uygun olarak gelirleri arttıran politikamıza uygun olarak 106 dolarlık kişi başı gecelik gelir bekliyoruz. Ortalama kalış süreleri pandeminin de etkisiyle 10,3'tü, 2023'te 9,8 pandemi öncesi rakamlara döndük. Yurt dışı yerleşikliklerin pasta payının azalması ve ürün çeşitliliğiyle sezonun 12 aya yayılmasının da etkisiyle bir parça daha aşağı geleceğini öngörüyoruz, 9,7 ortalama gecelemeyle 2024 yılını tamamlamayı hedefliyoruz. Gelir olarak baktığımızda ise 46,5 milyar dolarlık 2022 rekorunu bu sene 54,3 milyar dolarla tazeledik. Önümüzdeki sene yeni bir rekorla 60 milyar dolar gelir hedefliyoruz." diye konuştu. Kuzey Amerika'da ABD ve Kanada, İskandinav ülkelerinden İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya, Asya-Okyanusta ise Çin, Hindistan ve Avustralya pazarlarında 2024'te büyüme hedeflediklerine işaret eden Ersoy, sürdürülebilirlik turizm programı kapsamında 15 bin 178 konaklama tesisinin sertifika aldığını ve 3 aşamalı bir programla çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı. Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı - Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2021'de 670 olan çalışma sayısının 2023'te 720'ye yükseldiğini, 2024'te 750, 2026'ya kadar da 800'e çıkarılmasının planlandığını belirten Ersoy, "Arkeoloji tarihinizi korumak, keşfetmek ve onları tüm dünyanın ziyaret edebileceği bir şekilde müze haline getirebilmek, sürdürülebilirlik projesinin önemli bir parçası. Türkiye geçtiğimiz dönemde çok ciddi çalışmalar yaptı bu konuda." ifadesini kullandı. REKLAM Efes, Hierapolis, Patara ve Side antik kentlerini "Gece Müzeciliği" kapsamında aydınlattıklarını kaydeden Ersoy, "Özellikle yaz döneminde kıyı kentlerinde hava sıcaklığı çok yüksek olduğu için turistler otelden çıkamıyor. Gün batımından sonra mümkünse gece gezmek istiyorlar ama hava karardığı için gezdiremiyorduk. Şimdi bu aydınlatma projesi ile hem gün batımında hem de gece 12'ye kadar şehir merkezlerine, turizm merkezlerine yakın olan yerlerde müzelerimizi açık tutacağız. Böylelikle hem turistin otel dışına çıkmasını sağlayacağız, hem de şehrin diğer paydaşlarının turizm gelirlerinden pay almasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Halk plajları projelerini yaymaya devam ettiklerini 15 ücretsiz halk plajına ek olarak bu yıl 6 plajın daha hizmete gireceğini aktaran Ersoy, vatandaşın duş, tuvalet, soyunma kabini gibi hizmetlere ücretsiz olarak beş yıldız konforunda, yiyecek, içecek gibi hizmetlere de görece çok daha düşük fiyatlamalarla ulaşabileceği halk plajları için çalıştıklarını kaydetti. "KÜLTÜR YOLU FESTİVALLERİ GLOBAL BİR MARKA HALİNE GELMEYE BAŞLADI" Kültür Yolu Festivalleri'nin 2020'de İstanbul'da başlatıldığını, 2023'te ise 11 Kültür Yolu Festivali'ni 521 mekanda 34 bin sanatçı ve 5 bin 419 etkinlikle gerçekleştirildiğini dile getiren Ersoy, "Her sene 5 tane sayısını arttırarak 2028'de 35 ilimizde Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştireceğiz demiştik. Tabii kültür yolu festivallerinin ana politikası vatandaşımızın kültür ve sanata kolay ve etkili erişimini sağlamak, kültür ve sanata destek olmak, bunu yaparken tabii ki sanatçıya destek olmak ve şehirlerin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada gelirini arttırarak Kültür Yolu Festivallerinin o şehirlerin marka yüzü olmasını sağlamak. Bu amaçla birlikte Kültür Yolu Festivalleri artık bir global marka haline gelmeye başladı. Avrupa'nın en seçkin kültür sanat festivallerini bünyesinde barındıran Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyeliğine de kabul edildi. Önümüzdeki sene 16 şehirde gerçekleşecek ve özellikle yabancı kültür etkinliklerine ağırlık vermeye başlayacağız. Bundan sonra yurt dışında çok popüler olan kültürel etkinlikleri de Türkiye'ye getireceğiz." diye konuştu. Toplantıda grafik ve görsellerin yanı sıra sunumda değinilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri", "Gece Müzeciliği" ve "Antik Kentler Restorasyon ve Kazı Çalışmaları" filmleri de gösterildi.