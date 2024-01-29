Evsiz kadının yaşamında dönüşüm: Fiziksel değişimi sizi şaşırtacak!

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RITA’NIN YAŞADIĞI DÖNÜŞÜMLER Shafag Novruz'un, Rita'nın dönüşümüne olan bağlılığı beklentilerin ötesine geçti. Bu değişim, dişçi ziyaretiyle başlayarak Rita'ya yeni diş kazandırdı. Sonraki aşamalar ise manikür ve pedikürü içeriyordu.

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Dönüşüm saç bakımıyla devam etti. Rita'nın kısa ve yıpranmış saçları düzleştirilip sarıya boyandı ve ek saçlarla uzatılarak ona yeni bir görünüm kazandırıldı. Kozmetik ürünlerin kullanımı, ağda, takma kirpik ve uzman makyaj gibi uygulamalar sayesinde Rita, yeni bir görünüme sahip oldu.