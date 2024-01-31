İşte kilisedeki silahlı saldırganlar! İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada saldırganların olay sonrası kıyafetlerini de değiştirdikleri ortaya çıktı. Olay anına ait giydikleri kıyafetlerde bulundu. Saldırganların görüntüleri de ilk kez paylaşıldı

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmıştı.

Ayin sırasında kilisede büyük panik yaşanırken kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı bir kişi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, saldırganlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLARI İLK KEZ PAYLAŞILDI Kanlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından faillere yönelik yürütülen operasyonlarda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu T.D. isimli 2 tetikçinin fotoğrafı ilk kez paylaşıldı.

REKLAM KIYAFETLERİNİDE DEĞİŞTİRMİŞLER Sürdürülen soruşturma kapsamında saldırıda herhangi bağı tespit edilemeyen tamamı kadın ve yaşı 18’den küçük 23 yabancı, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda iki saldırganın, olay sonrası üzerindeki kıyafetlerini de değiştirdikleri ortaya çıktı. Olay günü giydikleri kıyafetler de bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Söz konusu soruşturma doğrultusunda halen ifadeleri alınan 3’ü Türk toplam 28 zanlının TEM Şube'deki sorgusu devam ediyor.

Hücre üyeleri, sorguları tamamlandıktan sonra savcıya ifade vermek üzere Perşembe günü Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderilecek.

ARACIN BULUNDUĞU YERDE ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR DHA'da yer alan habere göre saldırganların kullandığı Polonya plakalı otomobil, akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri bugün, otomobilin bulduğu alanda yeniden inceleme yaptı.

Sarıyer'de pazar ayini sırasında Santa Maria Kilisesi'ne yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde, saldırganların Polonya plakalı bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, saldırganları kullandığı otomobil Beylikdüzü'nde terk edilmiş olarak bulundu. Yapılan incelemeler sonrası otomobil emniyet otoparkına götürüldü. Sabah saatlerinde tekrar olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni detay! Polonya plakalı otomobil bulundu Haberi Görüntüle