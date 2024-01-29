Hesarek Kayak Merkezi sezonun ilk gününde yüzlerce kişiyi ağırladı

RIDVAN KORKULUTAŞ - Kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonun başladığı Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, ilk gün yüzlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde kış sporu ve kayak merkezleri arasında yer alan, il merkezine 34, Bingöl Havalimanı'na 45 kilometre mesafedeki Hesarek'te, bu yıl yeterli kar seviyesi oluşmadığından sezon geç başladı.

Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasıyla dün kayakseverlere kapılarını açan merkez, ilk gün yüzlerce kişiyi ağırladı, karın keyfini çıkarmak isteyen çocuk ve gençlerin yüzünü güldürdü.

Amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği farklı uzunluklarda 3 pisti bulunan merkezde, yarıyıl tatilinin son haftasında ziyaretçi yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Misafirler, merkezde pistleri, teleski, telesiyej ve babylift mekanik sistemleriyle keyifli, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kontrolünde ise güvenli zaman geçiriyor.

- "Hesarek Kayak Merkezi'ne yağan kar kristalleri çok önemli"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, AA muhabirine, kayakseverlerin Hesarek Kayak Merkezi'ne hasretinin sona erdiğini söyledi.

Yoğun taleple karşılaştıklarını, her yaştan misafirin burada güzel vakit geçirdiğini belirten Loğoğlu, şöyle konuştu:

"Yarıyıl tatiliyle birlikte en az günlük 3 bin vatandaşımızı ağırlamak istiyoruz. Tüm civar illerimizden, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Muş, hatta kayağın merkezlerinden olduğunu düşündüğümüz Erzurum'dan bile kayakseverlerin Bingöl'ümüze geldiğini biliyoruz. Çünkü bizim Hesarek Kayak Merkezi'ne yağan kar kristalleri çok önemli. Hatta İsviçre'den gelen bir ekip, dünyada hiçbir yere yağmayan kar kristallerinin yağdığını tespit etti. Hesarek Kayak Merkezi o yüzden bölgemizde kayakseverler tarafından ilgi odağı olmaya devam ediyor. Mart'ın 15'ine kadar ümit ediyoruz kayak merkezimizde ailelerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı, kayaksever kardeşlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz."

Merkezde 45 çalışanla hizmet verdiklerini bildiren Loğoğlu, sezonun ilk gününde merkeze yaklaşık 1850 aracın giriş yaptığını, yarıyıl tatili boyunca aynı yoğunluğu beklediklerini anlattı.

- "Güzel bir atmosfer var"

Bir firmanın rehberi Hüseyin Oğuz da Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'dan misafirleri Hesarek Kayak Merkezi'ne getirdiklerini söyledi.

Merkeze ilginin yoğun olduğuna işaret eden Oğuz, "Biz de misafirlerimizi buraya getirerek onları kayakla tanıştırıyoruz. Elimizden geldiği kadar kayak kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Güzel bir atmosfer var. Herkesin aradığı bir ortam. Zemin ve şartlar uygun." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan gelen Ahmet Sarıtağ da yarıyıl tatili dolayısıyla ailesiyle merkeze geldiklerini belirterek, "Lokasyon olarak müthiş bir yer. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederiz." dedi.

Arden Sarıtağ (7) ise kuzenleriyle kayak yaptığını ve merkezde çok eğlendiğini dile getirdi.