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        Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:40
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        Bingöl'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Selahattin K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarında devrildi.

        Kazada, sürücüyle araçtaki 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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