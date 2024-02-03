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        Bingöl'de uyuşturucu suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 03.02.2024 - 10:26
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        Bingöl'de uyuşturucu suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan İ.B. ve B.K'nin yerini tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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