Bingöl'de uyuşturucu suçundan yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan aranan İ.B. ve B.K'nin yerini tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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