Mehmet Ayan yazdı: Yine sadece galibiyet
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, sarı-kırmızılıların aldığı 3 puanı değerlendirdi: "Yine sadece galibiyet"
Sezon başı transfer yarışının JANJANLI TAKIMI GALATASARAY ilk 11'indeki “sadece 1 yeni transferin varlığı”, düşünmesi gerekenleri düşündürmeli sanki!
12 dakikada sadece skoru belirlenen bir ilk yarı izledik. Skoru alan, oyunu alamadı 45+1 süresince. Maça ancak 15. dakikadan itibaren ısınabilen ev sahibi için ilk şok sonrası oyun son derece tatminkar oldu. Emre Kılınç önderliğinde G.Saray sağ tarafını epeyi zorladılar. Savunmada Nelsson ve Davinson ikilisi bu ataklara direnç gösterdiler. Bir-iki pozisyonda da Muslera…
Galatasaray iki gol bulduktan sonra oyundan düştü. İster buna rehavet deyin siz, ister geri çekilme, isterseniz Samsun’un rakibini geri itmesi… Finalde ilk yarının iyi oynayanı Samsunspor idi… Rakip ceza sahası içinde tam 12 kez topla buluşan Samsunspor’a karşı G.Saray sadece 4 kez buluşmuş; 2 gol bulmuşsa biraz ev sahibi bitiriciliğinin eksikliğinden de söz etmeli.
Takımın en değerli oyuncusu ICARDI, 46 dakika süresince rakip ceza sahasında 1 kez topla buluşuyorsa (ki o da asist) bu da G.Saray’ın eksikliği… Biri duran toptan gelen iki gol… Barış Alper’in önlenemez yükselişi… İlk yarının G.Saray adına lezzetli işlerindendi…
47. dakikada Muslera’nın Carlo Holse’nin yakın mesafeden attığı şutu kurtarmasıyla kalan bölümün belki de seyri değişti. 54’te Mertens-Icardi ve 61’de Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı iki (üç) pozisyon için de aynısı söylenebilir. Maç 2-0 kaldığı sürece ev sahibi oyunda, umutta kaldı.
Tıpkı ilk yarının son 30 dakikasında olduğu gibi ikinci yarının ilk 30 dakikasında da orta sahayı rakipten bir türlü söküp alamayan G.Saray’da ne Zaha derde derman oldu, ne sahadakilerin gücü yetti o üstünlüğü kurmaya.
Zaman zaman tenis topu gibi savunmadan çıkan toplar Samsunspor’da geri dönüp durdu. Torreira ve Barış Alper öndeki altılıların maç boyunca en dirençli ikilisi oldu. Sonuçta kazanmak önemliydi. Birçok haftada olduğu gibi yine öyle oldu G.Saray için.
Galatasaray, Fenerbahçe türü dominant takımların bilhassa iç sahada SET OYUNLARINDA zorlandıkları oluyor. Ligin en az 15 takımı Seyrantepe ve Kadıköy’de geriye yaslanıyor. 1980’lerin bu havası seyirci önünde pek esmiyor…
Vakıa Samsunspor, ligin çıkıştaki takımlarından biri… Oyunu oynamayı seven bir yapısı, değerli bir hocası var. Futbol oynanmayan ligimizde kümede kalmayı bugünün ortalamalarında en çok hak eden takımlarından biri gibi duruyor. Bir de bu akşamki tribün doluluğu alkışı hak ediyor.