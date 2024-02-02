Mehmet Ayan yazdı: Yine sadece galibiyet

Vakıa Samsunspor, ligin çıkıştaki takımlarından biri… Oyunu oynamayı seven bir yapısı, değerli bir hocası var. Futbol oynanmayan ligimizde kümede kalmayı bugünün ortalamalarında en çok hak eden takımlarından biri gibi duruyor. Bir de bu akşamki tribün doluluğu alkışı hak ediyor.