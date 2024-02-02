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        Haberler Dünya Son dakika: Suriye'de İran güçlerine saldırı

        Son dakika haberi Suriye'de İran güçlerine saldırı

        Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 23:56 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:53
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        Suriye'de İran güçlerine saldırı
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        Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Suriye ordusunun saflarında yer alan İran destekli gruplara aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

        Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, Deyrizor'da Meyadin ilçesinin yakınında Mezar Ali Üssü ile Haydariyye ve Şibli köylerindeki İran destekli grupların bulunduğu noktalara hava saldırıları gerçekleştirdi.

        Mezar Ali Üssü'ne düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

        Deyrizor çevresindeki gerilim

        Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

        Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

        İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

        Aidiyeti bilinmeyen hava araçlarıyla Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasında İran destekli grupların bulunduğu nokta ve konvoylarına zaman zaman hava saldırısı düzenleniyor.

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