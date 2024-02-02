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        Haberler Dünya Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa Meclis'te onaylandı

        Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa Meclis'te onaylandı

        Almanya'da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran yasa, Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) de kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:21
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        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
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        Bundesrat'tan yapılan açıklamaya göre, Federal Meclis tarafından 19 Ocak'ta kabul edilen "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.

        Yasa, imzalanması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e sunulacak.

        Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 19 Ocak'ta, 234'e karşı 382 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı.

        YASA NELER GETİRİYOR?

        Alman vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirilecek.

        Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürülecek.

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        Çifte vatandaşlık imkanı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılacak.

        Almanya'da doğan çocuklar, Alman vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığı alabilecek.

        Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor.

        İşgücü Anlaşması kapsamında 30 Haziran 1974'e kadar Federal Almanya Cumhuriyeti'ne (Batı Almanya) ve sözleşmeli işçi olarak 13 Haziran 1990'a kadar eski Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne (Doğu Almanya) gelen işçiler için vatandaşlığa girişte yapılan yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

        Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak. Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler özgürlükçü toplumun değerlerinin yanı sıra Nasyonalsosyalist rejimi ve onun sonuçlarıyla ilgili Almanya’nın özel tarihsel sorumluluğu olduğunu kabul etmeleri gerekiyor.

        Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasa'da yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.

        Yasanın, Resmi Gazete'de yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #almanya
        #Çifte Vatandaşlık Yasası
        #dünya

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