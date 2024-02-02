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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray transferi resmen duyurdu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan iki transfer birden!

        Galatasaray Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Brezilyalı santrforu Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 19:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:22
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        Galatasaray'dan iki transfer birden!
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        Galatasaray Kulübü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın Brezilyalı santrforu Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'ın Fildişi Sahilli sağ beki Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

        Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius için Fulham'a 600 bin avro kiralama bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, Serge Aurier için de Nottingham Forest'a 100 bin avro transfer bedeli ödeyecek.

        Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Carlos Vinicius için şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600 bin avro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600 bin avro sezonluk ücret ödenecektir."

        Galatasaray, Serge Aurier için ise KAP'a şu açıklamada bulundu:

        "Profesyonel futbolcu Serge Alain Stephane Aurier ve kulübü Nottingham Forest ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 100 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 600 bin avro garanti ücret ile net 150 bin avro imza ücreti ödenecektir."

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