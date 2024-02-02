Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN
Samsunspor - Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Geride kalan 23 haftada 11 kez rakiplerini ağırlayan 26 puanlı Karadeniz ekibi, bu maçların 6'sından galibiyet çıkarırken 2'sinden beraberlikle, 3'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı. Son 4 maçından da galip ayrılan ve bu formunu koruyarak liderlik koltuğuna oturmak isteyen konuk ekip Galatasaray ise 60 puanla haftaya giriş yaptı
5' Victor Nelsson, 11' Barış Alper
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
YEDEKLER: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Halil, Baran, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan, Ndombele
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Geride kalan 23 haftada 11 kez rakiplerini ağırlayan 26 puanlı Karadeniz ekibi, bu maçların 6'sından galibiyet çıkarırken 2'sinden beraberlikle, 3'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayarak başarılı bir performansa imza attı. Gisdol'ün öğrencilerinde tek hedef, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak düşme hattından hızla uzaklaşmak olacak.
Son 4 maçından da galip ayrılan ve bu formunu koruyarak liderlik koltuğuna oturmak isteyen konuk ekip Galatasaray ise 60 puanla haftaya giriş yaptı. Şimdiye dek 11 kez rakiplerine konuk olan Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
4 İSİM YOK, 2 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da 4 futbolcu, Samsunspor maçının kadrosunda yer almıyor.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampında olan Hakim Ziyech ve transferi gerçekleşen Cedric Bakambu maçta görev yapamıyor.
Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
62. KEZ KARŞILAŞCAKLAR
Galatasaray ile Yılport Samsunspor, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, 1969-70 sezonunda ilk kez en üst kademe lig olan Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile şimdiye dek yaptığı 61 karşılaşmadan 40'ını kazandı. Yedi müsabaka ise Karadeniz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi. İki takım arasındaki 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, 61 maçta rakip filelere toplam 131 gol atarken, Samsun ekibi 46 golle karşılık verebildi.
İki ekip arasında son lig maçları, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-2012 sezonunda oynandı. Galatasaray, İstanbul'daki maçı 3-1, Samsun'daki karşılaşmayı ise 4-2 kazandı.
İŞTE SAMSUN'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Samsunspor arasında Samsun'da yapılan lig maçlarında galibiyetlerde İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor.
İki ekip arasında Samsun'da yapılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip 12-5 üstünlük kurdu. Maçlardan 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Samsun'da rakip filelere 37 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.