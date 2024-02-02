Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

5' Victor Nelsson, 11' Barış Alper

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

YEDEKLER: Günay, Eyüp, Zaha, Tetê, Halil, Baran, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan, Ndombele

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşıyor.

Geride kalan 23 haftada 11 kez rakiplerini ağırlayan 26 puanlı Karadeniz ekibi, bu maçların 6'sından galibiyet çıkarırken 2'sinden beraberlikle, 3'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayarak başarılı bir performansa imza attı. Gisdol'ün öğrencilerinde tek hedef, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak düşme hattından hızla uzaklaşmak olacak.

Son 4 maçından da galip ayrılan ve bu formunu koruyarak liderlik koltuğuna oturmak isteyen konuk ekip Galatasaray ise 60 puanla haftaya giriş yaptı. Şimdiye dek 11 kez rakiplerine konuk olan Okan Buruk'un ekibi bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.