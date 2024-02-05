ABD'de sınır krizi büyüyor: Tartışmaya Elon Musk dahil oldu

Musk paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Biden'ın stratejisi çok basit: 1- Ülkeye mümkün olduğu kadar yasa dışı insan getirin.

2- Kalıcı bir çoğunluk oluşturmak için onları yasallaştırın, tek partili bir devlet elde edeceksiniz. Bu yüzden yasa dışı göçü bu kadar teşvik ediyorlar."