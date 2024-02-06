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        Bingöl'de kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de polis, durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:21
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        Bingöl'de kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de polis, durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüsün bagaj kısmında yapılan arama sırasında uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 2 kutuda yer alan kombiler kontrol edildi.

        Kombilerin kasalarına gizlenmiş 30 paket halinde 21 kilogram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda, bir şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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