Bingöl'de kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl'de polis, durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirdi.
Bingöl'de polis, durdurulan yolcu otobüsünün bagajındaki kombilerin içerisinde 21 kilogram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsün bagaj kısmında yapılan arama sırasında uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine 2 kutuda yer alan kombiler kontrol edildi.
Kombilerin kasalarına gizlenmiş 30 paket halinde 21 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, bir şüpheli "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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