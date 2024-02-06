AFAD, felaketin ardından artçı sarsıntıların sayısını açıkladı! Deprem felaketi ile ilgili çarpıcı bir açıklama da AFAD'dan geldi. Buna göre 11 ili etkileyen felaketten sonra hemen hemen her noktada artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi. İşte kayıtlara geçen artı sarsıntıların sayısı...

Anadolu Ajansı Giriş: 06.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:08 facebook

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