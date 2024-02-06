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        Haberler Gündem Güncel AFAD, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen artçı sarsıntıların sayısını açıkladı! - Son dakika haberleri

        AFAD, felaketin ardından artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!

        Deprem felaketi ile ilgili çarpıcı bir açıklama da AFAD'dan geldi. Buna göre 11 ili etkileyen felaketten sonra hemen hemen her noktada artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi. İşte kayıtlara geçen artı sarsıntıların sayısı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:08
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        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
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        İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.

        Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

        Fotoğraf: iStock

        Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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        #son dakika
        #Deprem

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