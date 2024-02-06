Yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi

Burada düzenlenen cenaze törenine, baba Mirhan ve anne Sultan Altın ile Vali Ahmet Hamdi Usta, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kaymakam Muhammed Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Şırnak SGK İl Müdürü Yahya Beroje, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve vatandaşlar katıldı.

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