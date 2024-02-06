Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın'ın cenazesi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü Altın'ın cenazesi Bingöl'de defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Suat Altın'ın cenazesi Bingöl'ün Solhan ilçesinde toprağa verildi.

        Ani rahatsızlığı nedeniyle dün kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye kurtarılamayan Altın'ın cenazesi hastane önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyü Karan mezrasına getirildi.

        Burada düzenlenen cenaze törenine, baba Mirhan ve anne Sultan Altın ile Vali Ahmet Hamdi Usta, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kaymakam Muhammed Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, Şırnak SGK İl Müdürü Yahya Beroje, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve vatandaşlar katıldı.

        Altın'ın naaşı, Karan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mezradaki mezarlıkta defnedildi.

        Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz, baba Mirhan Altın'a başsağlığı ve sabır diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Rus sevgilisinin bacağını camla kesip öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası
        1000 sterlinlik "Ruanda planı" iddiası

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 21 kilo 22 gram esrar ele geçirildi
        Karlıova Belediyesince okul yolları ve okul bahçeleri kardan temizleniyor
        Karlıova Belediyesince okul yolları ve okul bahçeleri kardan temizleniyor
        Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
        Bingöl'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
        Kayak tutkunları sömestir tatilinin son haftasında Bingöl'e akın etti
        Kayak tutkunları sömestir tatilinin son haftasında Bingöl'e akın etti
        Karlıova´da 25 köy yolu kardan kapandı (2)
        Karlıova´da 25 köy yolu kardan kapandı (2)
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli