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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:14
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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca geçidi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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