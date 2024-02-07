Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 34 BNA 041 plakalı minibüs ile 34 GC 2892 plakalı hafif ticari araç, yoğun sisin etkili olduğu Bingöl-Elazığ kara yolunun Kuruca geçidi mevkisinde çarpıştı.

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