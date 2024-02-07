Arjantin Devlet Başkanı Milei İsrail'de Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti: "Yahudi olmak isterim"
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından İsrail'i desteklediğini belirten Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'e gitti. Kudüs'te Ağlama Duvarı'nı ziyaret Milei, burada duygusal anlar yaşarken, Yahudi olmak istediğini söyledi
Kasım ayı sonunda göreve gelen Arjantin'in aşırı sağcı lideri Javier Milei, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti.
Milei, dün Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde bulunun Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti.
"YAHUDİ OLABİLİRİM"
Kutsal mekanda dua ederken ağlayan Milei, Yahudi olmak istediğini söyledi.
İsrail ziyaretinde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Batı Kudüs'te bir araya gelen Milei'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşmesi bekleniyor.
BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞIMA NİYETİ
Milei, Arjantin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini de tekrar etti.
SEÇİM KAMPANYASINDA DA İSRAİL'E DESTEK VERMİŞTİ
Milei, seçim kampanyası süresince Arjantin'in dış politikasında "köklü" değişikliklere gideceğini vurgulamış ve yönlerini ABD ile İsrail'e çevireceklerini söylemişti.