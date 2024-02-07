"BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İŞ"

Oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Hatıran Yeter' adlı filmle ilgili konuşan Belçim Bilgin, "16'sında vizyona girecek. Biz de daha izlemedik. Ekipçe ona hazırlanıyoruz. Çok emek verdiğimiz bir iş. Onun için çok heyecanlıyım. Filmimiz bir ailenin 50 yıllık hikâyesini işliyor. İşitme engelli sağır bir bireyin annesini oynuyorum. Benim 20 yaşım da var, 30 yaşım da var, 60 yaşım da var. Babaanne olarak bitiriyorum. Dolayısıyla bir kadın oyuncunun başına gelebilecek en şanslı durumlardan birisi. Bir hayatta topladığım ne varsa onu 'Zehra'nın hayatına entegre ederek oynama şansım oldu. O yüzden benim için çok özel bir iş" ifadelerini kullandı.