Avrupa'nın gözdesi Semih Kılıçsoy!
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, sergilediği peformansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulüp, 19 yaşındaki forveti takibe aldı.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, son haftalarda sergilediği performansla sadece Türkiye değil, Avrupa'da da adından söz ettirmeye başladı.
19 yaşındaki Semih, yükselen performansını Trabzonspor maçında attığı 2 golle sürdürdü.
Son 7 maçta 7 gol atıp, 1 asist yaparak tüm futbol dünyasının dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için Avrupa devlerinin şimdiden harekete geçtiği öğrenildi.
Almanya Bundesliga'nın köklü kulüpleri Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un, Semih'i ciddi şekidle takip ettiği belirtildi.
İngiltere'den Arsenal, Aston Villa ve Wolves ile İspanya'dan Atletico Madrid ve İtalya'dan Juventus'un ise Semih için scout ekiplerini görevlendirdiği ortaya çıktı.
Bu takımlar arasında en ciddi ilginin Dortmund'dan olduğu ve Alman ekibinin sezon sonu Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği bildirildi.
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Semih Kılıçsoy'a şimdiden teklifler gelmeye başladığını söylemişti.
Uçar, yaptığı açıklamada Semih'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çıkıp sorumluluk alması, yeteneğini ortaya koyması en sevindirici olaydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynar demek istiyorum ama tutabileceğimizi de zannetmiyorum. Türk futbolunun son yıllardaki en büyük yıldızı.
Teklifler zaten başladı. Montella da milli takıma davet edecektir. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerse sonrasına bakacağız. Kazanamadığımız 3 maçta da zaman zaman iyi oyunlarımız oldu ama son vuruşlarda sıkıntı yaşadık. Semih'in olmadığı maçlarda zorlanıyoruz. Atak sonlandırmalarımızda hep Semih'in imzası var"