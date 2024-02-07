Geçen hafta Sibirya soğuklarını yaşayan Ardahan, pazartesi gününden itibaren kar yağışının etkisine girdi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ BULDU DHA'da yer alan habere göre iki gündür devam eden yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

220 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Yağış sebebiyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. İl genelinde 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Otomobillerin kara gömüldüğü kentte, belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu.

VALİ ÇİÇEK’TEN KAR PAYLAŞIMI Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaşıldığını bildirdi. Vali Çiçek, “Ardahanımızda son 55 yılın en yüksek kar kalınlığına ulaştık. 1968 yılındaki 133 santimetre kar kalınlığını geçme ihtimali var. Rezzak sıfatıyla bizleri rızıklandıran rabbime hamdolsun" paylaşımında bulundu. REKLAM

CADDENİN ORTASINDA KAYAK YAPTI Oğuz Kağan Ürker adlı genç, kayak takımlarını giyerek kentin karla kaplı yollarında kayak yaptı. Ürker, "Yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezine gidemedik. Biz de kendimizi sokağa attık. Kar yağışı yüzünden eve kapandık. Evde canım sıkıldı. Ben de kayak takımlarımı aldım, kaskımı ve gözlüğümü de takarak kendimi kayak yapmak için caddeye attım" dedi.