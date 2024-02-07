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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Belediye başkanlarına emekli aylığı sürprizi - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Belediye başkanlarına emekli aylığı sürprizi

        Emekli hekim ve uzman hekimlere ilave ödeme yapılıyor. İlave ödemeden yararlanmak için "makam tazminatı" almama koşulu bulunuyor. Hekim kökenli belediye başkanları makam tazminatı aldıklarından ilave ödemeden yararlanamıyorlar. Ancak, "ilave ödeme" tutarı makam tazminatından daha fazla olduğu için hekim kökenli belediye başkanları ömür boyu düşük emekli aylığı alacaklar. Aynı mağduriyeti hekim kökenli doçent ve profesörler de yaşıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, belediye başkanı olmaya çalışan hekimleri bekleyen mağduriyeti yazdı

        Giriş: 07.02.2024 - 07:54 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:34
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        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
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        Siyasi partilerin 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday belirleme çalışmaları sona yaklaştı. Belediye başkan adayları arasında çok sayıda hekim de bulunuyor. Ancak, hekim kökenli belediye başkanlarını emekli aylığı konusunda kötü bir sürpriz bekliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Emekli belediye başkanlarına makam, temsil ve görev tazminatı veriliyor. Bu haktan daha önce sadece en az iki yıl makam tazminatına tabi görevde bulunmuş devlet memuru kökenli belediye başkanları yararlanıyordu. Geçen yıl ocak ayında yürürlüğe giren kanunla bu şart kaldırıldı. İki yıl belediye başkanlığı yapmış olan SSK, BAĞ – KUR veya Emekli Sandığı’na tabi herkes emekliliklerinde makam, temsil ve görev tazminatı almaya hak kazandılar. Büyükşehir belediye başkanları 18.262 TL makam ve temsil tazminatı, il belediye başkanları 15.977 TL, ilçe ve ilk kademe belediye başkanları 9.130 TL, belde belediye başkanları ise 6.847 TL makam ve görev tazminatı alıyorlar.

        Belediye başkanı, hekim ve akademisyenlerin tazminatı (TL)
        Makam Tazminatı Görev Tazminatı Temsil Tazminatı Toplam
        Büyükşehir belediye başkanı 5.326 12.935 18.262
        İl belediye başkanı 4.565 11.412 15.977
        İlçe ve ilk kademe belediye başkanı 2.282 6.847 9.130
        Diğerleri (Belde, kasaba vb) 1.140 5.707 6.847
        Profesör 4.565 11.412 15.977
        Doçent 1.521 6.086 7.607
        Uzman hekim/diş hekimi İlave Ödeme 11.275
        Hekim/diş hekimi İlave Ödeme 8.674

        Doktorların kamu hastanelerinden kaçmasını önlemek amacıyla 2019 yılından itibaren 5434 Sayılı Kanuna tabi emekli hekim ve diş hekimlerine “ilave ödeme” yapılmaya başlandı. Son yapılan zamla 2024 yılı ilk yarısı itibarıyla uzman hekim ve diş hekimlerine yapılan ilave ödeme tutarı 19.782,65 TL, uzman olmayan hekim ve diş hekimlerine yapılan ilave ödeme tutarı da 15.217,42 TL’ye yükseldi.

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        MAKAM TAZMİNATI ALANLAR İLAVE ÖDEMEDEN YARARLANAMIYOR

        Kanun uyarınca, emekli hekim ve uzman hekimlere yapılan ilave ödemeden “makam tazminatı” alanlar yararlanamıyor. Emekli belediye başkanlarına makam tazminatı verildiği için hekim kökenli belediye başkanlarına ilave ödeme verilmiyor.

        Aynı durum hekim kökenli doçent ve profesörler için de geçerli. Şu an itibarıyla 4 yıldan fazla kıdemi bulunan emekli profesörlere 15.979 TL, emekli doçentlere ise 7.609 TL makam ve temsil tazminatı ödeniyor. Hekim kökenli doçent ve profesörler de ilave ödemeden yararlanamıyorlar.

        BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİ AYLIKLARI DÜŞÜYOR

        Hekim ve uzman hekimlere tanınan ilave ödeme hakkından yararlanabilmek için makam tazminatı almama koşulu olması nedeniyle uzman kökenli belediye başkanlarının emekli aylıkları aynı hizmet süresi ile emekli olan meslektaşlarının altında kalıyor.

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        Örneğin 30 yıl hizmet üzerinden emekli olan uzman hekimin aylığı son zamlarla 44.899 TL iken, uzman hekim kökenli belde belediye başkanının emekli aylığı 31.963 TL’de, ilçe belediye başkanlığı yapmış bir uzman hekimin emekli aylığı da 34.246 TL’de kalıyor. Belde belediye başkanının aylık 12.936 TL, ilçe belediye başkanının da aylık 10.653 TL kaybı oluyor.

        Uzman olmayan hekim kökenli belediye başkanlarının aylık kaybı ise sırasıyla 8.370 TL ve 6.087 TL’yi buluyor.

        Kim ne kadar emekli aylığı alıyor? (TL)
        Mevcut emekli aylığı İlave ödeme yansıtılsa alacağı aylık Kayıp
        Uzman hekim kökenli ilçe belediye başkanı 34.246 44.899 10.653
        Uzman hekim kökenli belde belediye başkanı 31.963 44.899 12.936
        Uzman olmayan hekim kökenli ilçe belediye başkanı 33.957 40.044 6.087
        Uzman olmayan hekim kökenli belde belediye başkanı 31.674 40.044 8.370
        Doçent 34.364 46.544 12.180
        Profesör 46.615 50.420 3.805
        Uzman hekim / Diş hekimi 44.899
        Hekim / Diş hekimi 40.044
        Emekli aylıkları 30 yıllık hizmet üzerinden hesaplanmıştır

        HEKİM KÖKENLİ HOCALAR DA ETKİLENİYOR

        Hekim kökenli doçent ve profesörler de söz konusu uygulama dolayısıyla mağduriyet yaşıyorlar. Otuz yıl hizmet üzerinden emekli olan hekim kökenli doçentin aylığı, aynı sınıfta mezun olup birlikte uzman hekim olmaya hak kazanan meslektaşından 10 bin lira daha düşük kalıyor.

        Makam ve temsil tazminatı yerine ilave ödeme alamadıkları için uzman hekim olan doçentlerin aylık kaybı 12.180 TL, 4 yıldan fazla kıdemi bulunan profesörlerin kaybı ise 3.805 TL oluyor. Profesörlük kıdemi 4 yıldan az olanların kaybı ise 7 bin lirayı aşıyor.

        MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN TERCİH HAKKI OLMALI

        Hekim kökenli belediye başkanları ile doçent ve profesörlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için tercih hakkı tanınması gerekiyor. Hangisi yüksek ise onu alabilmeleri konusunda yasa değişikliği yapılmalı.

        Makam, temsil ve görev tazminatının toplamı ilave ödemeden düşük ise ilave ödemeden yararlanma hakkı tanınmalı.

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