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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye Uzay Ajansı açıkladı! Türkiye'nin ikinci astronotu ne zaman uzaya gidecek? - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönmesinin ardından ikinci Türk astronot ne zaman uzaya gidecek merak edilmeye başlandı. Konuya ilişkin merak edilen yanıt ise Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç'tan geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 09.02.2024 - 19:07
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        Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?
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        Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin insanlı uzay misyonuna ilişkin, "Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz." dedi.

        Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirerek, Gezeravcı'nın ilk tedavilerin ardından Türkiye'ye dönmesini planladıklarını anlattı.

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        GEZERAVCI 13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

        Sağlık kontrolü sürecinin 3-7 gün arası sürdüğüne dikkati çeken Kıraç, tahminlerinin Gezeravcı için daha kısa sürmesi yönünde olduğunu söyledi.

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        Kıraç, Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirterek, deneylerin sonuçlarının değerlendirilmeye devam ettiğini dile getirdi.

        DENEYLER LİTERATÜRE GEÇTİ

        Bugüne kadar uzay çalışmalarında yaklaşık 2 bin deneyin literatüre geçtiğine işaret eden Kıraç, şöyle devam etti:

        "Artık bir Türk astronotumuzun yaptığı deneyler de literatüre geçti. Bundan sonra da inşallah akademik olarak uluslararası yayınlarda da faydası olacaktır. Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz şu anda. Alper oradayken Samsun'dan Hatay'a kadar öğrencilerimizle bir araya geldik. Alper döndükten sonra da bu heyecan devam edecek. Türkiye'nin tüm illerinden Alper'e davet var. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz. Gençler Alper abilerini dört gözle beklesinler. Alper abileri gelecek. O da onlarla kavuşmayı bekliyor."

        Alper Gezeravcı (Fotoğraf: AA)

        İKİNCİ TÜRK ASTRONOT TUVA CİHANGİR ATASEVER NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

        Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

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        Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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