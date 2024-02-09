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        Haberler Dünya Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarını kaldırdı

        Meta, İran'ın dini lideri Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarını kaldırdı

        Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarını kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 18:47 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:47
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        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesapları kaldırıldı
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        Hamaney'in Facebook ve Instagram hesaplarına artık erişilemiyor. Meta, Hamaney'in 5 milyon takipçili Instagram ve Facebook hesaplarını kalıcı olarak devre dışı bıraktı.

        Meta sözcüsü "'Tehlikeli Kuruluşlar ve Bireyler' politikamızı defalarca ihlal ettikleri için bu hesapları kaldırdık" dedi.

        Meta, politika ve şiddet içeren bir misyonu olduğunu ilan eden ya da şiddete başvuran örgüt ya da bireylerin Meta'da varlık göstermesine izin vermiyor.

        İran uzun süredir ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Yabancı Terör Örgütü olarak tanımlanan Hamas'ı silahlandırmakla suçlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı 2021'de grubun İran'dan finansman, silah ve eğitim aldığını söylemişti. ABD yönetimi ayrıca İran'ın Yemen'deki Husileri silahlandırdığına ve eğittiğine inanıyor.

        Article 19'da dijital haklar araştırmacısı olan Mahsa Alimardani, "Meta üzerinde, Hamaney'in 7 Ekim'den bu yana tehlikeli örgütler ve bireyler olarak listelenen bu örgütleri desteklemesini durdurması için büyük bir baskı vardı" dedi.

        Meta, Hamaney'in hesabının neden 'Tehlikeli Örgütler ve Kişiler' kapsamına girdiğine dair özel bir neden belirtmedi.

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