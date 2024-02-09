Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlıkla ilgili konularda yeni düzenlemeler öngören ve “Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu” nda görüşülerek kabul edilen kanun taslağında yer alan maddeleri tek tek sıraladı.

Sosyal medya X platformu üzerinden bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, taslaktaki maddeleri şöyle açıkladı:

Taslağın Meclis’ten geçerek kanunlaşması durumunda:

-Diş hekimleri muayenelerinde ikinci bir diş hekiminin çalışmasının önü açılıyor.

-Sağlık sisteminde ebelik mesleği daha fazla önem kazanıyor.

-Tıpta Uzmanlık Kurulunun görüşü doğrultusunda uzmanlık alanında düzenleme yapılıyor.

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-İlaçların ruhsatlaması ve denetim süreçlerinde iyileştirmeler yapılıyor.

-İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili yapılacak klinik araştırmalar hakkında düzenlemeler yapılıyor.

-Yan dal uzmanlarının ek ödemelerinde iyileştirmeler yapılıyor.

-Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile birlikte kullanılan Sağlık Bakanlığı hastanelerine yapılan atamalara ilişkin Bakanlık ve Üniversitenin yetkileri belirleniyor.

-Öğretim üyelerinin hizmet sözleşmesiyle ek ödeme ilişkilendiriliyor; sözleşme fesih koşulları yasayla belirleniyor.

-Sağlık turizmi faaliyeti yapan kuruluşlar Bakanlık denetimi altına alınıyor.

-Kamu kuruluşu tarafından ödenen Malpraktis tazminatlarının sigortadan tahsili sağlanıyor. -Sözleşmeli personel sayıları artırılıyor.

-Sözleşmeli personelin geçici görevlendirilme sınırları belirleniyor; disiplin işlemleri, ek ödeme ve fesih durumunda kadrosuna dönüşü ile ilgili düzenlemeler yapılıyor.

-Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına destek ödemesinin yapılmasının yasal dayanağı oluşturuluyor; sözleşme feshi keyfiliğe fırsat vermeksizin koşula bağlanıyor.

-Hastane koordinasyon kurulu kuruluyor. Kanun teklifinin hazırlanmasında katkısı olan herkese ve teklifi iradeleriyle kanunlaştıracağına inandığımız saygıdeğer milletvekillerimize teşekkür ediyorum.