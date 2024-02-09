Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Adaklı Kaymakamı Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor

        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Erbaşlar ile Doğankaya köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:59 Güncelleme: 09.02.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adaklı Kaymakamı Çelik köy ziyaretlerine devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adaklı Kaymakamı Koray Çelik, Erbaşlar ile Doğankaya köylerini ziyaret etti.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Erbaşlar ve Doğankaya köylerindeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        Köylerdeki ilkokullarda incelemelerde bulunan Çelik, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Okuldaki çocuklara oyuncak hediye eden Kaymakam Çelik, Erbaşlar köyündeki bir evi de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Gezeravcı Dünya'ya indi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Arda, Kenan ve Semih'i hocalarından dinledik
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Holding patronu Sedat Ocakçı'dan 5 milyar 123 milyon TL'lik itiraf!
        Schengen krizi sürüyor
        Schengen krizi sürüyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        "Rahmetle, huzurla uyusalar mı?"
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti'li İleri: Birbirlerini öve öve bitiremeyenler, şimdi düşman kesilm...
        AK Parti'li İleri: Birbirlerini öve öve bitiremeyenler, şimdi düşman kesilm...
        AK Parti'nin Bingöl ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        AK Parti'nin Bingöl ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı
        Bingöl'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari 5 hükümlü yakalandı
        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Bingöl Valisi Usta'yı ziy...
        Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Koç, Bingöl Valisi Usta'yı ziy...
        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Bingöl'de minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaraland...
        Bingöl'de kamyonette odunların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi
        Bingöl'de kamyonette odunların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi