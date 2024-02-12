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        Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı

        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 19:20 Güncelleme: 12.02.2024 - 19:20
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        Bingöl'de firari 2 hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlünün adresini tespit etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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