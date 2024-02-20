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        Bingöl Emniyeti, 30 öğrenciyi Hesarek Kayak Merkezi'nde buluşturdu

        BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü'nce 'Geleceğin kaymasın' isimli proje kapsamında 28 öğrenci ve 2 spor hocası olmak üzere 30 kişi polis ekiplerince Hesarek Kayak Merkezi'nde bir araya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF) ekiplerince öğrencilerle buluşmalar sürüyor. Polis ekipleri, bu kapsamda terör örgütlerinin eleman temin etmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerle buluşmalar yaptı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, 'Geleceğin kaymasın' isimli kayak etkinliği projesinde 28 öğrenci ile 2 spor hocasının da aralarında olduğu 30 kişiyi Genç ilçesinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde bir araya getirdi. Gençler, polis ekipleriyle birlikte önce çevreyi gezdi ardından ise kayak yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 20:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 20:42
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        Bingöl Emniyeti, 30 öğrenciyi Hesarek Kayak Merkezi'nde buluşturdu
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        BİNGÖL Emniyet Müdürlüğü’nce ‘Geleceğin kaymasın’ isimli proje kapsamında 28 öğrenci ve 2 spor hocası olmak üzere 30 kişi polis ekiplerince Hesarek Kayak Merkezi’nde bir araya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF) ekiplerince öğrencilerle buluşmalar sürüyor. Polis ekipleri, bu kapsamda terör örgütlerinin eleman temin etmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerle buluşmalar yaptı. Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, ‘Geleceğin kaymasın’ isimli kayak etkinliği projesinde 28 öğrenci ile 2 spor hocasının da aralarında olduğu 30 kişiyi Genç ilçesinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi’nde bir araya getirdi. Gençler, polis ekipleriyle birlikte önce çevreyi gezdi ardından ise kayak yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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