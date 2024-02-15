Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Erzurum gezisi ile ödüllendirildi

        Karlıova ilçesinde deneme sınavında dereceye giren öğrenciler, Erzurum gezisiyle ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Erzurum gezisi ile ödüllendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karlıova ilçesinde deneme sınavında dereceye giren öğrenciler, Erzurum gezisiyle ödüllendirildi.

        Karlıova ilçesinde eğitim seferberliği başlatan Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıfta okuyup, deneme sınavında dereceye giren 77 öğrenci için Erzurum gezisi düzenlendi.

        Geziye katılan öğrenciler okul ziyaretinde bulundu, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenceli zaman geçirdi, Erzurum Gençlik Merkezinde misafir edildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde açılan Bilim Erzurum'a giden öğrenciler atölye çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.

        Geziye katılan öğrencilerden Melike Bingöl, bu etkinlik için Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ettiklerini belirtti.

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da öğrencileri misafir eden Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        IFAD Ülke Direktörü Liam Chicca'dan Bingöl Valisi Usta'ya ziyaret
        IFAD Ülke Direktörü Liam Chicca'dan Bingöl Valisi Usta'ya ziyaret
        Bingöl'de "3. Fotoğrafçılar Maratonu" başladı
        Bingöl'de "3. Fotoğrafçılar Maratonu" başladı
        Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
        Bingöl'de ekipler metrelerce yükseklikteki karla mücadele ediyor
        Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Karlıova'da, kapalı yerleşim yeri yolu...
        Kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Karlıova'da, kapalı yerleşim yeri yolu...
        Bingöl'den Erzincan'da maden ocağındaki çalışmalara araç ve personel desteğ...
        Bingöl'den Erzincan'da maden ocağındaki çalışmalara araç ve personel desteğ...
        Deprem kuşağındaki Bingöl'de 20 yılda 5 bin 993 güvenli konut yapıldı
        Deprem kuşağındaki Bingöl'de 20 yılda 5 bin 993 güvenli konut yapıldı