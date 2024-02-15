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        IFAD Ülke Direktörü Liam Chicca'dan Bingöl Valisi Usta'ya ziyaret

        Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke Direktörü Liam Chicca, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:19 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:19
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        IFAD Ülke Direktörü Liam Chicca'dan Bingöl Valisi Usta'ya ziyaret
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        Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Ülke Direktörü Liam Chicca, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'yı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Chicca, Bingöl Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Usta ile görüştü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Usta, Chicca ve gelen heyetle daha önce sonuçlanan Murat Nehri Havzası Projesinin kente olan katkılarının değerlendirdiğini belirterek, "Yeni uygulamaya girecek olan Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesine dair değerlendirme ve görüşlerimi heyetimizle paylaştım. Bingöl için verimli, gelecek vadeden bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Mutlu Turan, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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