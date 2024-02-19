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        Bingöl'de yaban keçilerinin sayısı her geçen yıl artıyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçilerinin sayısı yürütülen çalışmalar sayesinde her geçen yıl artıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:08
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        Bingöl'de yaban keçilerinin sayısı her geçen yıl artıyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de, nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçilerinin sayısı yürütülen çalışmalar sayesinde her geçen yıl artıyor.

        Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Bingöl'de genellikle Kiğı, Yedisu, Karlıova ve Yayladere ilçesindeki dağlarda görülüyor.

        Koruma altına alınan ve avlanmaları yasaklanan yaban keçileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bölgede sürekli besleme ve koruma çalışmaları yürütüyor.

        Ekiplerin yürüttüğü mücadele sayesinde 2021'de 1301, 2022'de 1448 olan yaban keçilerinin sayısı geçen yıl 1506'a yükseldi.

        Yaban keçilerinin sürü halinde kayalıklarda ve yer yer karlı dağlardaki gezintisi, AA ekibince görüntülendi.

        - "Envanteri yapılmayan ancak varlığı tespit edilen dağ keçileri de bulunuyor"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürü Erkan Davran, AA muhabirine, Şeytan Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda hedef türlere yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

        Yaban ve çengel boynuzlu keçilerin desteklenmesi açısından faaliyet yürüttüklerini anlatan Davran, yenileme sahasında sürekli bulunarak koruma ve kontrol çalışmaları yaptıklarını belirtti.

        Jandarma ekipleriyle bölgede vatandaşlara yönelik de yaban keçilerinin korunması konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini bildiren Davran, ekiplerin, denetim ve gözlem çalışmalarıyla hayvanların güvenli ortamda yaşamlarını sürdürmelerinin sağlandığını vurguladı.

        Yaptıkları envanter çalışmasında her geçen yıl yaban keçilerinin sayısının artığını tespit ettiklerini vurgulayan Davran, şöyle konuştu:

        "Çalışmalar sayesinde 2021'de 1301, 2022'de 1448 olan yaban keçilerinin sayısı geçen yıl 1506'a yükseldi. Bu sayılar bizim envanterimizde yer alıyor. Aslında bu sayının daha üstünde olduğunu tahmin ediyoruz ayrıca envanteri yapılmayan ancak varlığı tespit edilen dağ keçileri de bulunuyor. Ekiplerce yasak avlanmanın önüne geçilmesi ve foto kapanların kurulması popülasyonun artmasını sağlıyor."

        - Son 3 yılda doğaya 65 ton yem bırakıldı

        Yaban hayatının yem ihtiyacını mevsim koşullarının belirlediğini dile getiren Davran, 2022 yılında çok çetin bir kış süreci geçirdiklerini, o yıl içerisinde 43 ton ile çok yoğun bir yemleme çalışması yürüttüklerini bildirdi.

        Geçen yıl da 17 ton yemleme yaptıklarını anlatan Davran, şunları söyledi:

        "Bu yıl ise mevsim koşullarının çok iyi durumda olması, yaban hayatı açısından çok desteğe ihtiyaç duyulmadığını gösteriyor. Yine de ara ara yüksek kesimlerde yemleme çalışmaları yapıyoruz. Son 3 yılda doğaya toplam 65 ton yem bıraktık. Bu yıl yemleme çalışmalarımız sürüyor. Yıl boyunca arazideyiz. İhbar ve şikayet gibi konulara da duyarlıyız. Sahada bulunup gerekli çalışmaları yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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