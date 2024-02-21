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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

        Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:17
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu hafta içerisinde icra ettiği faaliyetler neticesinde 930 gram kubar esrar ele geçirdi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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