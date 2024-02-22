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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 22.02.2024 - 22:18
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        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda U.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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