Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda U.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.