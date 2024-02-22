Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde aynı gün hayatını kaybeden 95 yaşındaki anne ile 65 yaşındaki oğlu yan yana toprağa verildi.

Kumluca beldesine bağlı Konak köyü Derecamisi Mahallesi'nde oturan ve bir süredir Ankara'da çocuklarının yanında misafir olarak kalan Hanife Özsoy (95), sabaha karşı vefat etti.

Anne Özsoy'un vefat haberi, köyde yaşayan oğlu Cevat Özsoy'a (65) bildirildi.