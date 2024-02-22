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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sparta Prag-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Sparta Prag-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Sparta Prag-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, her türlü beraberlik ve galibiyette adını son 16 turuna yazdıracak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.02.2024 - 21:49 Güncelleme: 22.02.2024 - 21:59
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk oluyor.

        STAT: Letna

        HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

        SAAT: 23.00

        YAYIN: Exxen

        Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Preciado, Laçi, Kairinen, Wiesner, Olatunji, Kuchta, Haraslin

        Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

        Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

        Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

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        BERABERLİK VE GALİBİYET YETİYOR

        "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

        SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

        Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

        Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.

        NELSSON, AURIER, ZIYECH YOK

        Galatasaray'da Sparta Prag ile oynanan ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Nelsson zorlu müsabakada forma giymiyor.

        Sakatlıkları bulunan yeni transfer Serge Aurier ile Hakim Ziyech de Prag'a götürülmemişti.

        UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan yeni transfer Derrick Köhn ile genç futbolcu Eyüp Aydın da maçta görev yapamıyor.

        SPARTA PRAG'DA 3 EKSİK

        Sparta Prag'da da 3 futbolcu cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında yok. Çekya temsilcisinde ilk maçta kırmızı kart görerek cezalı hale gelen Matej Rynes ile sarı kart cezalıları Ladislav Krejci ve Veljko Birmancevic, maçta forma giyemiyor.

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