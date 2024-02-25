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        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, 1 ayda 29 bin ziyaretçi ağırladı

        BİNGÖL'de kayak sezonu 1 ay önce açılan 2 bin 238 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'ni, şu ana kadar 29 bin kişi ziyaret etti. Bingöl-Elazığ kara yolu Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 20 milyon liralık desteği ile 9 yıl önce kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan tesisler arasında yer alıyor. 1 ay önce sezonu açılan merkezde, bin 600'er metrelik 5 pist ve 35 odalı, 70 yatak kapasiteli bir otel de hizmet veriyor. Özellikle çevre illerden ziyaretçilerin tercih ettiği merkez, 1 ayda 29 bin kişiyi ağırladı. HAFTA SONU YOĞUN İLGİ Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, kayak merkezinin geç açılmasına rağmen büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Bozan, "Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen misafirlerimiz, burada yoğun bir aktivite içerisinde bulunuyor. Baby Lift'teki acemi pistimize olan ilgi oldukça yoğun. Teleski ve telesiyej gibi pistlerimize de talep oldukça yüksek. Merkezimiz özellikle hafta sonları Mardin, Diyarbakır, Batman, Muş, Elazığ ve Malatya gibi çevre illerden gelen ziyaretçilerimiz ile dolup, taşıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 29 bin ziyaretçi görmüş durumda. Pazar günüyle beraber 30-31 bin kişiye ulaşmış olacağız" dedi. 'BENİ GERÇEKTEN ŞAŞIRTTI' Batman'dan gelen Muhammed Tunçay da iş arkadaşı ile hafta sonunu burada geçirdiğini belirterek, "Burada, kayak yaparak vakit geçirmek istedik. Buraya ilk gelişim. Bu denli güzel olacağını tahmin etmemiştim. Beni gerçekten şaşırttı. Tesisin manzarası ve kayak imkanları gerçekten etkileyici. Dolayısıyla, buranın tercih edilebilecek bir mekan olduğunu düşünüyorum. Hafta sonunu burada geçirmek isteyen herkesi bekleriz" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 25.02.2024 - 10:50
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        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, 1 ayda 29 bin ziyaretçi ağırladı
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        BİNGÖL'de kayak sezonu 1 ay önce açılan 2 bin 238 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi'ni, şu ana kadar 29 bin kişi ziyaret etti. Bingöl-Elazığ kara yolu Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 238 rakamlı Hesarek Dağı'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 20 milyon liralık desteği ile 9 yıl önce kurulan Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en uzun süre açık kalan tesisler arasında yer alıyor. 1 ay önce sezonu açılan merkezde, bin 600'er metrelik 5 pist ve 35 odalı, 70 yatak kapasiteli bir otel de hizmet veriyor. Özellikle çevre illerden ziyaretçilerin tercih ettiği merkez, 1 ayda 29 bin kişiyi ağırladı. HAFTA SONU YOĞUN İLGİ Hesarek Kayak Merkezi Müdürü Sadullah Bozan, kayak merkezinin geç açılmasına rağmen büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Bozan, "Özellikle hafta sonları çevre illerden gelen misafirlerimiz, burada yoğun bir aktivite içerisinde bulunuyor. Baby Lift'teki acemi pistimize olan ilgi oldukça yoğun. Teleski ve telesiyej gibi pistlerimize de talep oldukça yüksek. Merkezimiz özellikle hafta sonları Mardin, Diyarbakır, Batman, Muş, Elazığ ve Malatya gibi çevre illerden gelen ziyaretçilerimiz ile dolup, taşıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 29 bin ziyaretçi görmüş durumda. Pazar günüyle beraber 30-31 bin kişiye ulaşmış olacağız" dedi. 'BENİ GERÇEKTEN ŞAŞIRTTI' Batman'dan gelen Muhammed Tunçay da iş arkadaşı ile hafta sonunu burada geçirdiğini belirterek, "Burada, kayak yaparak vakit geçirmek istedik. Buraya ilk gelişim. Bu denli güzel olacağını tahmin etmemiştim. Beni gerçekten şaşırttı. Tesisin manzarası ve kayak imkanları gerçekten etkileyici. Dolayısıyla, buranın tercih edilebilecek bir mekan olduğunu düşünüyorum. Hafta sonunu burada geçirmek isteyen herkesi bekleriz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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