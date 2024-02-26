Bingöl'de düzenlenen kursta Zazaca öğrenmek isteyenlere ücretsiz eğitim veriliyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursta ücretsiz Zazaca öğreniyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2009 yılında yayımladığı raporunda, "yok olma tehlikesi altında olan diller" grubunda yer alan Zazaca'nın yaşatılması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs düzenlendi.

Solhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Güneş, yaptığı açıklamada, kursta şu an Zazaca öğrenmek isteyen 12 kişinin eğitim gördüğünü söyledi.

Güneş, "Zazaca konuşuyoruz ama yazamıyoruz, okuyamıyoruz. Bu kursta hem yazıyoruz hem de okuyoruz. Çocuklarımıza, torunlarımıza dilimizi öğretelim istiyoruz." dedi.

Kursta Zazaca eğitimi veren Faruk İlbaş da bölge insanlarının Zazaca okumasını, yazmasını istediklerini ifade ederek, katkılarından dolayı Kaymakam Muhammed Çetin'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi'ye ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Güneş'e teşekkür etti.

Kursiyerlerden Hacere Sevinç Gürbüz, yaklaşık 2 aydır Zazaca kursuna geldiğini belirterek, "Konuşabiliyordum ama okuyup yazamıyordum. Dilimizi güzel bir şekilde öğrenmek, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.