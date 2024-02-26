Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:26 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede M.A ve O.T'yi 4 kilo 750 gram esrar ile yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Hesarek Kayak Merkezi'nde sezonun 15 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor
        Hesarek Kayak Merkezi'nde sezonun 15 Mart'a kadar sürmesi bekleniyor
        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, 1 ayda 29 bin ziyaretçi ağırladı
        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, 1 ayda 29 bin ziyaretçi ağırladı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı