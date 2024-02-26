Bingöl'de 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede M.A ve O.T'yi 4 kilo 750 gram esrar ile yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.