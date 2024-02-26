Bingöl'de 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede M.A ve O.T'yi 4 kilo 750 gram esrar ile yakaladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.