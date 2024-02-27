Bingöl Valisi Usta, silahlı saldırı olaylarıyla ilgili açıklama yaptı:

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte farklı tarihlerde meydana gelen silahlı saldırı olaylarıyla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.

Vali Usta, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kentte bu yıl ocak ve şubat ayında 1 kişinin silahlı saldırıda yaralanması, iş yeri ve araç kurşunlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ayrıntılı inceleme başlattığını aktaran Usta, söz konusu olayların geçen yıl 29-31 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırı olaylarıyla bağlantılı olduğu ve olaylara karışan şüphelilerin birlikte hareket ettiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Konu ile ilgili yapılan ön çalışmalar neticesinde olayların kalabalık gruplar arasında gerçekleştiği, olay yerinde çok sayıda boş kovan ve isabetin söz konusu olduğu, olayla bağlantısı olmayan kişilerin de araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğunun tespit edildiğini dile getiren Usta, olaylarla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaların sürdüğünü kaydetti.

Usta, şöyle konuştu:

"Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan toplantıda, Asayiş Şube Müdürlüğünce konunun çok yönlü araştırılması amacıyla özel bir ekip kurulmuştur. Olaylarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sarsacak eylemlerin tekrar gerçekleşmemesi amacıyla il merkezinde asayiş uygulamaları gerçekleştirilmiştir."

Saha çalışmaları ve teknik imkanlardan faydalanılarak yürütülen çalışmalarda yaklaşık 650 saatlik kamera görüntüsünün incelendiğini anlatan Usta, soruşturma aşamasında şüphelilerin olaylarda kullandığı araçların plakalarının, sonra da kimlik ve adres tespitlerinin yapıldığını aktardı.

Usta, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlığı ile olaya karışan şüphelilerin araç, iş yeri ve adreslerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini anlattı.

"Operasyonlarda 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı." diyen Usta, kalaşnikof, 7 şarjör, 185 fişek, hücum yeleği, 1'i ruhsatsız 4 tabanca, 2 av tüfeği, 18,5 gram narkotik madde, özel üretim bıçak ve 8 cep telefonu ele geçirildiğini söyledi.

Usta, şöyle devam etti:

"İlimizde bu şekilde organize suç örgütü niteliği taşıyan mafyavari yapılanmalara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadelemizde sağduyulu Bingöl halkının desteğini yanımızda her zaman hissediyoruz. Bingöl halkına bu anlamda şükranlarımızı sunuyorum. Bingöl'ün esenliği ve güvenliği için canla başla ve kararlılıkla çalışan kahraman polis ve askerlerimizi yürekten kutluyorum."