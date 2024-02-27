Boşanma aşamasında dehşet: 2 ölü!
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A.'yı silahla vurarak öldüren Ali Rıza A., kendi hayatına da son verdi. Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü
Sakarya'da olay, alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Ali Rıza A, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı Taşyatak Mahallesi'ndeki baba evine gitti.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ VURDU
AA'da yer alan habere göre burada yaşanan tartışmada koca, önce eşini ardından da aynı silahla kendini vurdu.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cenazeler, incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
İHA'da yer alan habere göre de öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var” son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.