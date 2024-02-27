Sakarya'da olay, alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde meydana geldi. Ali Rıza A, boşanma aşamasındaki eşi Hatun A'nın kaldığı Taşyatak Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

AA'da yer alan habere göre burada yaşanan tartışmada koca, önce eşini ardından da aynı silahla kendini vurdu.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İHA'da yer alan habere göre de öte yandan, hayatını kaybeden genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, “Yapmacık olup sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Terazi var, tartı var her şeyin bir vakti var” son paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.